Amministrative: Tinagli, Pd primo partito ovunque ma piedi per terra

- "Nessuno ha i toni trionfalistici anche solo per galateo. Noi siamo però soddisfatti perché molti non si aspettavano un risultato di questo genere, non si aspettavano di avere già tre grandi città al primo turno e di avere il Partito democratico primo partito pressoché ovunque". Lo ha detto Irene Tinagli, europarlamentare e vicesegretaria del Partito democratico, a "24 Mattino" su Radio 24. "Quindi penso che la soddisfazione sia legittima, restiamo con i piedi per terra, lottiamo in quei Comuni dove si vota al ballottaggio e poi tireremo le somme. Come avvio mi sembra molto positivo e penso che possiamo essere legittimamente soddisfatti", ha aggiunto.(Rin)