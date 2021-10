Amministrative: Tinagli (Pd), dopo voto di ieri governo più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che il governo Draghi esca più forte dal voto di ieri. Il Partito democratico è il partito tra tutti che sostiene il governo con maggio senso di responsabilità, credo che questi risultati mostrino che la strategia di quelli che pensavano di stare con un piede dentro e uno fuori, di sostenerlo in consiglio dei ministri e poi bocciare gli emendamenti in Parlamento, di fare un po' di propaganda nelle piazze, questa ambiguità ha mostrato di non pagare". Lo ha detto Irene Tinagli, europarlamentare e vicesegretaria del Partito democratico, a "24 Mattino" su Radio 24.(Rin)