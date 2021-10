Imprese: Unicredit e Sace lanciano “Bond Food Mezzogiorno” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con il programma Bond Food Mezzogiorno – ha spiegato Andrea Casini, responsabile Imprese di Unicredit Italia – in quanto banca leader in Italia nel favorire l’accesso delle Pmi al mercato dei capitali ci poniamo un obiettivo ambizioso: mettere a disposizione delle aziende del settore Agroalimentare del Mezzogiorno, eccellenza del made in Italy, un’offerta distintiva che associa la consulenza specialistica per la definizione e l’implementazione delle strategie di sostenibilità a uno strumento finanziario evoluto come il minibond, con la possibilità anche di beneficiare della garanzia Sace. Con Bond Food Mezzogiorno abbiamo realizzato un’operazione di sistema per mobilitare nuovo credito, incentivare forme alternative di finanziamento degli investimenti e promuovere l’internazionalizzazione e la cultura della sostenibilità”. “La sostenibilità – sottolinea la Chief Mid Market Officer di Sace, Simonetta Acri - è ormai un driver irrinunciabile per la crescita delle aziende italiane e per la loro competitività nel mondo. E Sace, in questo ambito, è in prima linea non solo nel sostegno all’export e all’internazionalizzazione dei propri clienti ma anche come leva per gli investimenti del Pnrr. Attraverso questa partnership con Unicredit, infatti, rafforziamo il nostro impegno per le eccellenze del Mezzogiorno che operano in un settore così rappresentativo del Made in Italy come l’agroalimentare, rivolgendoci alle Pmi e delle Mid Cap, che sono il cuore del nostro tessuto imprenditoriale”. (Com)