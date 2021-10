© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il Pd deve fare autocritica su Calenda? "Non credo di doverla fare io. Noi usiamo il metodo primarie per sciogliere i nodi e a Roma non si è potuto usare perché Carlo ha deciso comunque di correre da solo". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta intervenendo in diretta su La7.(Rin)