Regionali Calabria: Brunetta, congratulazioni a Occhiuto, FI trainante in coalizione centrodestra

- "Ha vinto la Calabria che non ti aspetti, la Calabria che ti sorprende, la Calabria che adesso può diventare la nuova Irlanda d'Europa. Congratulazioni al neo presidente della Regione Roberto Occhiuto. Il suo trionfo è motivo di orgoglio del nostro movimento. Il buongoverno paga sempre e in queste elezioni amministrative Forza Italia si dimostra, con la scelta dei suoi candidati e con la bontà della sua proposta politica, il partito trainante nella coalizione di centrodestra. Sono certo che Roberto saprà governare al meglio, come un valido ed esperto esponente politico sa fare. La sfida inizia ora: amico mio, forza e coraggio. La Calabria e i calabresi hanno un potenziale di crescita straordinario che attende soltanto di essere liberato. Ripartiamo dal capitale umano, pubblico e privato, sempre dalla parte giusta: dalla parte delle famiglie e delle imprese. Facciamo ancora una volta la differenza. Oggi Jole sarebbe fiera di te". Lo dichiara in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.(Com)