- "Siamo tornati in sintonia col Paese sui temi concreti, ma per la nostra vera sfida non basterà la responsabilità e la consapevolezza. La legge di Bilancio e altre questioni saranno complicate". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo in diretta su La7. In futuro "potremo fare meno ricorso al debito, usare il debito non è una bella cosa", ha aggiunto. (Rin)