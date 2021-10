Napoli 2021: terza proiezione Swg La7, Manfredi 62,10 per cento, Maresca 20,70 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la terza proiezione Swg La7, con una copertura del 50 per cento, a Napoli si conferma il successo del candidato congiunto Pd-M5s, Gaetano Manfredi che con il 62,10 per cento triplica il risultato dell'avversario del centrodestra Catello Maresca, che si attesta al 20,70 per cento. Segue poi Antonio Bassolino, ex presidente della Regione Campania ed ex sindaco di Napoli, con l'8 per cento, l'assessore uscente Alessandra Clemente si ferma a 6,10 per cento. Altri candidati raccolgo il 2,3 per cento. (Ren)