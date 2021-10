© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È impossibile che il M5s possa dare indicazioni” ai ballottaggi “di appoggiare le forze che sostengono politiche di destra". Lo ha detto in collegamento con Porta a porta il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Valutiamo caso per caso”, ha spiegato, sottolineando però che “questa valutazione dovrà contemplare un principio: i cittadini non sono dei pacchi postali”.(Rin)