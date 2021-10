© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino si andrà al ballottaggio tra il candidato di centrosinistra, Stefano Lo Russo, e il candidato di centrodestra, Paolo Damilano. In base al dato proveniente dalle 676 sezioni scrutinate su 919 (ore 22:25), Lo Russo ha il 43,64 per cento dei voti, mentre Damilano il 38,77 per cento. La candidata del Movimento 5 stelle Valentina Sganga si attesta al 9 per cento.(Rin)