Amministrative: Boccia, grazie a militanti Pd sui territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd "è presente ovunque, ironicamente dico spesso che il Pd se la gioca, in termini di presenza sui territori, con Poste italiane e le stazioni dei Carabinieri, ma la verità è che l'affermazione del Partito democratico è una grande affermazione dei nostri militanti che hanno sempre creduto nel Pd dei territori, che vogliono giustizia sociale in un’Italia europea. Territori che chiedevano unità e unità c'è stata. Ora bisogna continuare così anche per i ballottaggi". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della segreteria nazionale, commentando al Nazareno, ai microfoni di Radio Immagina, i primi dati sulle amministrative. (Rin)