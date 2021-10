Amministrative: Giacomoni (FI), quando centrodestra segue le indicazioni di Forza Italia vince

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dato è tratto: quando il centrodestra segue le indicazioni di Forza Italia, si presenta unito e sa esprimere candidati e un programma di sintesi, vince. Quando c'ho non avviene, zoppica". Lo sottolinea il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Un aspetto molto importante su cui ci battiamo da tempo e da non trascurare per il futuro: il centrodestra italiano ha un'asse portante che si rispecchia nei valori fondanti di Forza Italia, da sempre europeista, liberale, moderata, garantista e riformista. Forza Italia si dimostra ancora una volta, con la scelta dei suoi candidati e con la concretezza della sua proposta politica,in grado di tracciare la strada vincente da seguire, la vittoria di Roberto Occhiuto in Calabria è l'esempio perfetto e non l'unico. Se da una parte il dato è tratto, dall'altra un dato è tragico, ed è quello dell'astensionismo: affluenza ai minimi storici e astensionismo che sfiora il 50 per cento degli aventi diritto, questo l'aspetto su cui tutti noi politici dovremmo riflettere. Da questi primi riscontri - prosegue - possiamo trarre a mio avviso un'altra tendenza, ovvero il venir meno del 'falso mito' del civismo, per cui l'esponente civico è buono e l'esponente politico è cattivo: questa deve essere l'era della competenza, per cui un candidato, qualsiasi sia la sua estrazione, è capace o meno. Ed è per questo che Forza Italia fa e farà ancora la differenza: dove c'è bisogno di competenza, c'è Forza Italia", (Com)