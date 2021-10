Napoli 2021: Manfredi, stop a marginalizzazione della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa vittoria indica un grande consenso da parte dei cittadini, i napoletani hanno scelto di sostenere in maniera massiccia il mio progetto". Così Gaetano Manfredi, candidato sindaco del M5s-Pd che le proiezioni danno vincitore al primo turno, nel corso della conferenze stampa a Napoli. "Risultato ancora più importante dato che c'erano altre due candidati di aerea di centro sinistra - prosegue Manfredi - Napoli vuole il cambiamento e non lo porteremo. La capitale del Sud non può più essere marginalizzata come avvenuto in questi anni", conclude.(Ren)