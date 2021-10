Amministrative: Bernini (FI), ruolo Forza Italia resta cruciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Congratulazioni a Roberto Occhiuto per il trionfale successo in Calabria, con Forza Italia largamente primo partito della Regione". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Ora concentriamoci sui ballottaggi a Roma e a Torino, in cui i nostri voti saranno determinanti, come lo sono già stati per le vittorie al primo turno in molti comuni piccoli e medi, poi tutta la coalizione dovrà riflettere su ritardi e messaggi troppo spesso divergenti che hanno disorientato una parte dei nostri elettori, come dimostra l’altissimo tasso di astensione. Questo voto - prosegue - non cambia la nostra linea: Forza Italia proseguirà coerentemente nel sostegno al governo Draghi tenendo i piedi ben saldi nel centrodestra, nel quale il nostro ruolo resta cruciale politicamente, per la qualità dei nostri candidati- come dimostra la vittoria di Occhiuto - e per il ritorno in campo del presidente Berlusconi come federatore del centrodestra”. (Com)