Amministrative: Renzi, quasi ovunque liste Iv davanti a M5s, splendida giornata

- I dati dai seggi mostrano risultati "molto buoni per i candidati sostenuti da Italia viva. Sono felice soprattutto per i nostri candidati già eletti sindaci al primo turno". Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che aggiunge: "E a chi ironizzava sui sondaggi faccio notare che quasi ovunque le nostre liste sono davanti ai Cinque stelle e spesso decisive per la vittoria dei candidati. Davvero una splendida giornata. Avanti così". (Rin)