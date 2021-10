Centrosinistra: Letta, abbiamo dimostrato che destra è battibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo dimostrato che la destra è battibile”. Lo ha detto a Siena il segretario del Pd, Enrico Letta, dopo aver vinto le suppletive. "Quando mi è stato chiesto di tornare - ha spiegato - sentivo come inevitabile che il Paese stesse andando verso una vittoria della destra di Salvini e Meloni. Oggi mi sembra che il dato sia assolutamente chiaro: la destra è battibile", ha aggiunto. "Il centrodestra - ha continuato Letta - vinceva quando c'era un federatore: Berlusconi. Senza Berlusconi, il centrodestra non è in grado di scegliere i candidati che siano in grado di essere vincenti, e di essere vincente a livello nazionale". (Rin)