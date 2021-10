Roma 2021: Rampelli, Fd'I cresce nella Capitale più che ovunque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma è la casa natale di Fratelli d'Italia, la città nella quale il nostro movimento ha mosso i primi passi e ha iniziato a correre. E non a caso, Fratelli d'Italia è cresciuto a Roma più che in qualsiasi altra grande città. Merito della sua leader Giorgia Meloni e merito della classe dirigente romana che ha saputo interpretare - e non da oggi - la sua missione con maturità, responsabilità e modernità restando sempre avanguardia politica e culturale. Per la prima volta nella storia di Roma il sindaco uscente non va al ballottaggio. Gli elettori della Raggi meritano di più. Infine, una valutazione sugli entusiasmi del Pd: governavano in 5 città, ne escono con 3". Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli, commentando con i giornalisti il dato elettorale. (Rin)