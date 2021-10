© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo non si possa trattare in modo superficiale il dato sull’astensionismo”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in punto stampa a Roma. “Quando si vota in città importanti e si configura un astensionismo che oscilla attorno al 50 per cento, penso che ci si debba interrogare sul fatto che non siamo di fronte a una crisi della politica, ma della democrazia”, ha affermato.(Rin)