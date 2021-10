Amministrative: Prodi, indubbia vittoria Pd, bene allargamento coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parole "perfette" quelle di Enrico Letta, "io vinsi quando allargai la coalizione". Lo ha detto a Sky Tg24 Romano Prodi, ex presidente del Consiglio, commentando il voto di oggi. "In queste elezioni - ha proseguito - è successo che la destra, dopo un messaggio di forza irresistibile, ha cominciato a litigare. Si è visto chiaramente che c'era una tensione tra Lega e Fratelli d’Italia: questo ha portato in molti casi a cercare dei candidati che non fossero forti da nessuno dei lati, e quindi si è indebolita la destra per la divisione ed anche per la scelta dei candidati". (segue) (Rin)