Amministrative: Prodi, indubbia vittoria Pd, bene allargamento coalizione (2)

- Prodi ha sottolineato che "Letta ha sostanzialmente ragione, e debbo dire che nel Pd è successo il processo inverso" rispetto a quanto successo nel centrodestra. "Letta è riuscito a mettere insieme in tutte le grandi città una coalizione vasta. Per me, devo dirlo, il risultato è inaspettato, perché a Napoli, Bologna e Milano sono un a valanga" di voti "e soprattutto a Torino non mi aspettavo che un candidato come quello del Pd, di grande esperienza ma non di prima linea dal punto di vista mediatico, avesse un risultato così buono. Veramente tanti risultati sono inattesi, e vedremo poi quelli delle città minori. Bisogna però tenere presente che hanno votato in pochi e bisognerà fare uno studio, capire se le candidature meno visibili dalla destra sono state determinanti per la sconfitta e se, quindi, questo non si ripeterà alle elezioni politiche". "E' stata - ha concluso l’ex premier - una vittoria indubbia del Partito democratico". (Rin)