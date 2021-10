© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle elezioni Regionali in Calabria, a pochi minuti dalla chiusura dei seggi alle 15, è del 43,32 per cento. I dati - resi disponibili da Viminale - sono relativi a 398 Comuni su 404. Alle precedenti Regionali l'affluenza era stata del 43,76 per cento.(Rin)