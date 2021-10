Roma 2021: proiezione Swg, Michetti 29,9-33,9 per cento, Raggi e Gualtieri pari al 21,1-25,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alla prima proiezione di Swg per La7 (copertura campione del 4 per cento), il candidato di centrodestra per il Campidoglio, Enrico Michetti, si attesta in una forbice tra il 29,9 e il 33,9 per cento. A seguire, la sindaca uscente del Movimento 5 stelle, Virginia Raggi, e il candidato della coalizione del centrosinistra, Roberto Gualtieri, che si attestano su una forbice tra il 21,1 e il 25,1 per cento. Il candidato di Azione, Carlo Calenda, si attesta tra il 15,1 e il 19,1 per cento.(Rin)