Napoli: Laboccetta, città consegnata a De Luca

La frittata è fatta. Napoli ha deciso di consegnare se stessa e il proprio futuro nelle mani del governatore Vincenzo De Luca. Gaetano Manfredi ha vinto al primo turno. Sbaragliando la concorrenza. Sarebbe ingeneroso dire, ciò che è pur vero, e cioé che la sconfitta ha un nome e un cognome: Catello Maresca. Ma sarebbe troppo facile. Come sparare sulla Croce Rossa. E ciò non rientra nel mio costume. Occorre completare l'analisi: la disfatta è di un'intera classe dirigente, locale e nazionale, che ha deciso – colpevolmente – di lasciare Napoli agli avversari". Lo ha dichiarato in una nota Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli, Presidente Polo Sud: "Il centrodestra in queste comunali ha clamorosamente sbagliato tutti i candidati nelle principali città italiane. Occorreva mettere in campo, e con orgoglio, personalità politiche credibili e riconoscibili. Invece il centrodestra ha scientificamente optato per la soluzione meno idonea. Ha letteralmente bruciato la classe dirigente del territorio. Ha offerto le candidature a personalità che, seppur in gamba nei rispettivi campi, non si sono dimostrate altrettanto all'altezza nell'agone politico".