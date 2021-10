© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti al segretario Enrico Letta per la vittoria nel collegio di Siena". Lo scrive su Twitter la capogruppo del Partito democratico al Senato, Simona Malpezzi, commentando i dati relativi alle suppletive per il collegio uninominale Toscana 12 di Siena, che al momento danno Enrico Letta al 49,24 per cento, quando stando ai dati del Viminale, sono state scrutinate 198 sezioni su 292. (Rin)