Sardegna: Università di Cagliari e Gal Marmilla, dal progetto Nemo 200 mila euro per quattro start-up (2)

- Il Crea UniCa dà supporto giovani aspiranti imprenditori nel campo di Agrifood, Ict e Turismo dei beni culturali e ambientali. "Trasferiamo ai partecipanti le conoscenze indispensabili per costruire e sviluppare un'idea imprenditoriale, cercando di supportarli e venendo incontro alle loro esigenze" dice Maria Chiara Di Guardo, direttrice del Crea. Il progetto, organizzato in presenza e online, in collaborazione con il GAL Marmilla ha coinvolto oltre 60 partecipanti, oltre la metà di presenze femminili, con cento ore di formazione a distanza, 35 di consulenze di gruppo e 60 di consulenze individuali tese al poter compiere scelte consapevoli sulla propria forma giuridica, sui fonti di finanziamento e accesso al credito, definire strategie di marketing e comunicazione ed acquisire le competenze di public speaking. "La Marmilla cresce grazie alle iniziative imprenditoriali dei suoi giovani e al nostro supporto con bandi e formazione ad hoc. Azioni congiunte come il progetto Nemo - spiega Renzo Ibba, presidente Gal Marmilla - in collaborazione con l'Università di Cagliari, siano sempre più importanti per la nostra comunità e per la Sardegna in virtù del rapporto che si crea tra tradizione, cultura e innovazione". (segue) (Rsc)