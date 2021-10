Salerno: Villani (M5s), si faccia luce su incendio terreno candidato sindaco Battipaglia (Sa) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia piena solidarietà a Enrico Farina - prosegue Villani - per i danni subiti e condanno con forza chi cerca di intimidirci e di fermare la battaglia di legalità che come M5s stiamo portando avanti in un territorio così complesso e provato dal malaffare. Tra l'altro questi delinquenti hanno anche gravemente danneggiato l'ambiente e la natura! Sono dei delinquenti: non possiamo che definirli in questo modo!". "A queste persone voglio solo dire che non ci fermeremo: insieme ad Enrico e a tutti i candidati e attivisti pentastellati, continueremo a portare avanti a testa alta il nostro progetto per riscattare Battipaglia (Sa), certi che dopo il voto tornerà a soffiare, anche in questa città, il vento della legalità e dell'onestà", con conclude Villani. (Ren)