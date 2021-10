Terra dei fuochi: controlli tra Napoli e Caserta, scoperti 4 roghi e denunciate 11 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito delle attività di presidio della "Terra dei fuochi" volte alla repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirate anche alle discariche abusive il raggruppamento “Campania” dell’Esercito italiano, su base Reggimento Cavalleggeri “Guide” (19esimo), ha assicurato nella trascorsa settimana 385 servizi di pattuglia e come risultati operativi sono stati rilevati: 4 roghi, 163 persone identificate di cui 11 denunciate in stato di libertà, 255 veicoli controllati di cui 1 sequestrato. In particolare nelle giornate del 28, 29, 30 settembre e del 3 ottobre, l’esercito è intervenuto sugli inizi di incendio con il successivo arrivo dei vigili del fuoco e delle forze di polizia nei comuni di Villa Literno (Ce), Castel Volturno (Ce), Giugliano in Campania (Na). Si sono inoltre svolte attività di controllo sul territorio per lo sversamento illecito di rifiuti, nelle località di Napoli e Caserta, che hanno portato: il 1 ottobre a Villa Literno (Ce) a rinvenire un auto e uno sversamento di rifiuti in flagranza con fermo identificativo; il 3 ottobre a Melito di Napoli (Na) c’è stato uno sversamento di rifiuti in flagranza. Nella settimana i controlli effettuati hanno rilevato sanzioni comminate pari a 6.018,00 euro. (segue) (Ren)