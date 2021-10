Sardegna: primi finanziamenti del Pnrr per i Consorzi di bonifica dell'isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si attende ora di conoscere le motivazioni del mancato finanziamento di altri progetti presentati dai Consorzi di bonifica regionali sul Pnrr per intervenire con le integrazioni che il ministero richiederà al fine di ampliare il numero di progetti ammissibili e di favorire la realizzazione di opere infrastrutturali importanti per il territorio della Sardegna. "Nelle prossime settimane - conclude l'assessore Murgia - conosceremo l'esito delle istruttorie dei progetti presentati dai Consorzi di bonifica sul Fondo di sviluppo e coesione (Fsc), per dare impulso ad un Piano di infrastrutturazione della rete consortile regionale con l'obiettivo di migliorare il servizio irriguo a favore delle imprese agricole della Sardegna". (Rsc)