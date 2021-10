Puidgemont: Mura (Pd), ora confidiamo in saggezza Corte europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Corte d'appello di Sassari "era auspicata e l'accogliamo con grande sollievo. Ora confidiamo che la Corte di giustizia europea si esprima con saggezza e in coerenza con le tutele dovute a un rappresentante del popolo regolarmente eletto". Lo afferma in una nota la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), dopo che la Corte d'appello di Sassari ha sospeso il procedimento di estradizione a carico dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont. "Rimane aperta la questione dei diritti e delle garanzie dovute alle minoranze nell'ambito dell'Unione europea, dove le dichiarazioni sono chiare e nette ma la loro applicazione rimane troppo spesso sulla carta. Le riflessioni sui diritti delle minoranze - osserva la parlamentare - andrebbero svolte anche in relazione a un popolo come quello sardo, che abbina il patrimonio di un'identità linguistica e culturale alle penalizzazioni dell'insularità". (Com)