- Con 107 sezioni scrutinate su 292, al Collegio Toscana 12 per le suppletive alla Camera, il segretario del Pd Enrico Letta è avanti con il 47,33 per cento dei voti. Il candidato di centrodestra, Tommaso Marrocchesi Marzi, ha per ora ottenuto il 37,38 per cento.(Rin)