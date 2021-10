Napoli: Nuovo Teatro Sanità, domani presentazione stagione 2021-2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di domani, alle ore 11, sarà presentata la stagione 2021-2022 del Nuovo Teatro Sanità, dal titolo "8½ - La stagione che non c'è". Interverranno, il direttore artistico Mario Gelardi e le compagnie che faranno parte del nuovo cartellone. "Quest'anno il Nuovo Teatro Sanità avrebbe dovuto presentare la sua nona stagione – spiega il direttore artistico Mario Gelardi – ma dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, il collettivo artistico 'ntS' vuole ripartire dalla consapevolezza che quanto è accaduto nell'ultimo anno e mezzo ha segnato in maniera irreversibile il percorso dei piccoli teatri, e segnala quindi, già dal titolo, quelle mancanze che non possono essere ignorate, perché è da queste che il teatro ha bisogno di ripartire per tornare a sognare e a immaginare un futuro ancora possibile per l'arte della scena. L'ottava stagione e mezzo del Nuovo Teatro Sanità racconta le assenze del nostro tempo, le analizza, le fa proprie, le trasfigura in sogni di bellezza, andando alla ricerca di quel teatro di domani, un teatro che non c'è ancora, e che forse sarà in grado di raccontare quello che è accaduto". "Nell'ambito della conferenza stampa, sarà presentato anche il programma di R-Evolution Festival, un festival diffuso nato dalla rete Rev – composta da realtà artistiche che appartengono al Sud del Mondo – per favorire le carriere di giovani creativi che vivono in territori marginali. Il Festival si svolgerà a partire dall'8 ottobre tra Napoli, Catania, Reggio Calabria e Atene", si legge in una nota. (Ren)