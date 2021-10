Sardegna: primi finanziamenti del Pnrr per i Consorzi di bonifica dell'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due progetti presentati dai Consorzi di bonifica del Nord Sardegna e dell'Oristanese sono stati inseriti tra i progetti esecutivi ammissibili al finanziamento elencati in un recente decreto del direttore generale dello sviluppo rurale del ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali. Entra così nel vivo la fase di finanziamento di interventi di infrastrutturazione rurale attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sarà finanziato un importante progetto esecutivo dell'importo di euro 9.870.000 elaborato dal Consorzio di bonifica dell'Oristanese per l'ammodernamento di impianti tecnologici e per la realizzazione di opere complementari delle centrali di sollevamento del Sassu e di un altro progetto esecutivo dell'importo di euro 3.200.000 elaborato dal Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per implementare un sistema di monitoraggio dei volumi irrigui e per la gestione di usi illeciti e delle perdite idriche. "Progetti molto importanti per l'ammodernamento e l'innovazione del sistema irriguo regionale", commenta l'assessore regionale dell'Agricoltura, Gabriella Murgia, che evidenzia anche il buon lavoro svolto dai Consorzi di bonifica, dai tecnici degli assessorati dell'agricoltura e dei lavori pubblici e dall'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna. Entrambi i progetti mirano ad individuare soluzioni attese da anni per migliorare l'efficienza delle reti consortili e dell'area di bonifica dell'oristanese. (segue) (Rsc)