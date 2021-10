Napoli: exit poll, Manfredi stacca e doppia l'avversario Maresca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli exit poll danno Gaetano Manfredi con buona probabilità eletto sindaco di Napoli al primo turno. Secondo Opinio Rai, il candidato del centrosinistra sarebbe tra il 57 e il 61 per cento. L'avversario del centrodestra Catello Maresca staccatissimo al 19-23 per cento. Bassolino tra il 9 e il 13 percento. Clemente non andrebbe oltre il 5,5 percento. Instant Quorum di Sky dà Manfredi in una forbice tra 49 e 53 percento, Maresca dietro a 23-27. Bassolino non oltre il 14 per cento. (Ren)