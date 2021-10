Amministrative: nel Lazio alle 19 affluenza al 42,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio su 106 Comuni al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali, tra cui Roma, l'affluenza, rilevata dal Viminale alle ore 19, è pari al 42,10 per cento. Nel 2016, i votanti alle 19 erano il 56,62 per cento, ma si votava in una sola giornata. Sono chiamati ale urne, nelle complessive 3.310 sezioni sparse nelle province della regione, 2 milioni 997 mila 284 aventi diritto. Solo nella Capitale si tratta di oltre due milioni e 300 mila elettori. Il dato è provvisorio e comunicato dalla metà dei comuni al voto. I dati del comune di Roma non sono ancora pervenuti. Alle 12, l'affluenza nella Capitale si è attestata all'11,83 per cento. (Rer)