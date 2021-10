© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, anticipa che domani sarà una giornata di allerta meteo in tutta la Liguria. "Nel raccomandare ancora una volta la massima prudenza, consiglio a tutti i liguri che vivono nei Comuni in cui si vota per le elezioni amministrative, di recarsi ai seggi preferibilmente oggi, c’è tempo fino alle 23", scrive su Twitter. (Rin)