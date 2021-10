Vaccino: Figliuolo, nessun problema di dosi, procedere in parallelo su over 80, Rsa e sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è un problema di dosi, "abbiamo tutte le dosi per vaccinare di nuovo tutti gli italiani. Adesso siamo partiti con gli over 80, le Rsa e i sanitari più esposti, gli over 60". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, a "Che tempo che fa" su Rai3. "Ho già firmato una circolare affinché queste classi possano essere fatte in parallelo", ha aggiunto per poi concludere: "A breve esce una circolare per i fragili".(Rin)