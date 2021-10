Sardegna: Università di Cagliari e Gal Marmilla, dal progetto Nemo 200 mila euro per quattro start-up

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondi per circa duecentomila euro dal Gal Marmilla alle start up guidate da Simone Caddeo (Lunamatrona), Maria Roberta Orrù e Viola Quida (Simala, cooperativa servizi culturali e turistici "Mariposas de Sardinia"), Jessica Contini (Senis) e Mauro Deias (Assolo). Le quattro start up a vocazione extra agricola e culturale sono nate al Crea (Centro servizi di ateneo per l'innovazione e l'imprenditorialità dell'Università di Cagliari). Il percorso di formazione e accompagnamento alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo Nemo "Nurturing Entrepreneurial Mindset & Organizations" è nato nel 2019 al Crea in collaborazione con il Gal Marmilla. Le neo imprese beneficeranno del finanziamento volto allo "Sviluppo di nuove attività imprenditoriali nelle produzioni extra-agricole" e "Sviluppo di nuove attività imprenditoriali per la gestione e la valorizzazione dei beni culturali". L'idea imprenditoriale insiste sul territorio della Marmilla. Artigianato, turismo, trasformazione di prodotti e vendita online sono gli ambiti scelti dai partecipanti per investire nel rilancio del territorio. (segue) (Rsc)