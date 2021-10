Sardegna: Università di Cagliari e Gal Marmilla, dal progetto Nemo 200 mila euro per quattro start-up (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La start-up di Simone Caddeo punta a gestione e valorizzazione dei beni culturali con la creazione di un laboratorio di restauro e lavorazione artistica del legno. Maria Roberta Orrù e Viola Quida promuovono invece il diritto all'accesso alla cultura e alla libertà di movimento, incluso viaggiare, da esercitare in maniera responsabile, tutelando, valorizzando e promuovendo il benessere e la bellezza del patrimonio materiale ed immateriale del territorio e degli abitanti della Marmilla e della Sardegna, attraverso processi partecipativi e inclusivi di formazione e progettazione con le comunità locali al fine di creare un'offerta culturale e turistica integrata, sostenibile e accessibile. L'impresa di Jessica Contini punta a trasformazione/produzione/vendita di prodotti provenienti dalla lavorazione di essenze erbacee/arbustive/arboree dell'Alta Marmilla. Le specie top - per qualità e ritorno economico - sono zafferano, cardo mariano, finocchio, matricaria camomilla, genziana, origano, valeriana, rosmarino, aglio, aloe, anice, meliloto, carciofo, lavanda, finocchio selvatico, eucalipto e ginepro. Mauro Deias propone e cura un sito di e-commerce specializzato nella vendita di prodotti della Marmilla, con logo e packaging studiato e creato appositamente, riconosciuto come garanzia di qualità e di provenienza. Prevista una sezione con blog per presentare produttori, tecniche culturali adottate e loro peculiarità. (Rsc)