Venezia: Giovannini, Mose unico al mondo, fase sperimentale terminerà nel 2022-23

- Il Mose "è un’opera complessa, unica al mondo ed emblematica: 78 paratoie indipendenti tra loro, collocate sui fondali delle bocche di porto di Chioggia, Malamocco e Lido, a protezione dello straordinario Patrimonio dell’umanità che è Venezia e la sua laguna. Un’opera straordinaria non solo dal punto di vista ingegneristico, ma che può essere presa ad emblema della nostra necessità di tutelare tutti i nostri ecosistemi". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel videomessaggio inviato per l’evento "Effetto Mose" che si è tenuto oggi presso il Padiglione Italia dell’Expo Dubai 2020. Nel videomessaggio, il ministro ha ricordato come il Mose, opera ideata negli anni ’80 e la cui realizzazione è iniziata nel 2003, sia pensata anche per fronteggiare la crisi climatica: "L’ultimo rapporto dell’Ipcc (Intergovernmental panel on climate change, il Panel intergovernativo sul cambiamento climatico), mostra come ci sia molta più certezza sul ruolo dell’uomo nel determinare la crisi climatica. Abbiamo dunque bisogno di invertire la rotta - ha proseguito il Ministro - e anche il presidente Draghi ha recentemente segnalato, all’opinione pubblica italiana e internazionale, la necessità di accelerare verso il raggiungimento degli obiettivi di Parigi e verso la decarbonizzazione che l’Unione Europea si è impegnata a realizzare entro il 2050". (segue) (Rin)