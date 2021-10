© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 19 l'affluenza per le elezioni regionali in Calabria è del 21,45 per cento. I dati sono relativi a 284 Comuni su 404. Gli aventi diritto al voto sono 1.890.776. Alle precedenti Regionali del 26 gennaio 2020 alla stessa ora del primo giorno di votazioni l'affluenza era stata del 34,40 per cento.(Rin)