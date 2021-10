Covid: vaccini in Piemonte, oggi il via a terza dose per personale sanitario, è la prima regione italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi alle ore 12 presso l’hub vaccinale del Castello di Moncalieri (Torino) dell’Asl Città di Torino, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’Assessore alla Sanità Luigi Icardi daranno il via simbolicamente alle somministrazioni in Piemonte della terza dose per gli over80 e gli operatori e ospiti delle Rsa. Sempre oggi il Piemonte sarà la prima Regione in Italia a partire con la dose aggiuntiva anche per il personale sanitario. Alle ore 14 il Presidente della Regione e l’Assessore alla Sanità saranno all’Ospedale Molinette della Città della Salute di Torino per dare il via simbolico a questa nuova fase della campagna vaccinale che coinvolge alcune delle categorie più esposte ai rischi del Coronavirus. (segue) (Rpi)