Covid: vaccini in Piemonte, oggi il via a terza dose per personale sanitario, è la prima regione italiana (2)

In Piemonte ha aderito ad oggi alla campagna vaccinale circa l'84% dei 4 milioni di persone con più di 12 anni che vi possono accedere (quasi l'80% se si considera l'intera popolazione dai neonati in su). Tra coloro che hanno aderito oltre il 90% ha già completato il ciclo vaccinale (il 75% considerando l'intera popolazione piemontese over12). Mancano però quasi 652 mila persone, di cui più di 155 mila over60. Un numero che per fortuna si abbassa giorno dopo giorno, ma che resta ancora alto. Il Presidente della Regione e l'Assessore alla Sanità sottolineano che il Piemonte sta mettendo in campo ogni azione possibile per fare in modo che tutti i cittadini aderiscano alla campagna vaccinale.