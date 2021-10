Salerno: Tofalo (M5s), solidarietà al candidato sindaco di Battipaglia Farina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia totale solidarietà ad Enrico Farina, candidato sindaco del Movimento 5 stelle a Battipaglia, per quanto accaduto la passata notte. Enrico ha trovato i suoi terreni di famiglia bruciati". Lo denuncia attraverso la sua pagina Facebook il deputato del Movimento 5 stelle Angelo Tofalo. "Confido nella velocità degli inquirenti per fare luce sulla vicenda. Queste intimidazioni non ci fermeranno, continueremo a portare avanti le nostre idee sempre nella legalità e nel rispetto degli altri", conclude Tofalo.(Ren)