Abruzzo: torna Urban nature, "vogliamo una città con più natura"

- Presentate questa mattina in conferenza stampa a Pescara, presso la sezione locale della Lega navale, le iniziative previste in Abruzzo per "Urban Nature", la Festa della natura in città del Wwf che si terrà domenica 10 ottobre. Presenti il delegato regionale del Wwf Abruzzo Filomena Ricci e i presidenti delle realtà locali del Wwf Nicoletta Di Francesco e Antonello Santilli, insieme al Comandante del Gruppo Carabinieri forestale di Pescara colonnello Giancarlo D'Amato e la tenente colonnello comandante ad interim del Reparto Carabinieri biodiversità di L'Aquila, Irene Sebastiani. "Le nostre città - è stato ripetuto - devono diventare amiche della natura e del clima: con questo messaggio il Wwf Italia lancia la quinta edizione di Urban Nature, che animerà grandi e piccoli centri in tutta Italia. L'iniziativa, che si sta sempre più affermando, rende evidenti il valore della natura e la necessità di innovare il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, riconoscendo la centralità degli ecosistemi e delle reti ecologiche, promuovendo azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole, per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani". (segue) (Gru)