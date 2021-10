Abruzzo: torna Urban nature, "vogliamo una città con più natura" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle iniziative di Urban Nature, famiglie, bambini, giovani, studenti, appassionati di natura daranno vita ad azioni concrete per tutelare, valorizzare e incrementare la biodiversità urbana. Protagonisti gli attivisti del Wwf, ma anche le decine di realtà civiche attive sul territorio in difesa della natura che offriranno visite nei parchi e nelle aree verdi, giochi, attività di citizen-science e di citizen-conservation, passeggiate in bicicletta, piantumazioni di alberi. (Gru)