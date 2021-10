Piemonte: Regione, riordino ordinamento e Azienda zero nel Consiglio di mercoledì e giovedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte ha convocato mercoledì 6 e giovedì 7 ottobre (9.30-20) l’Assemblea legislativa per il proseguimento dell’esame del Ddl 143 “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2021”. All’ordine del giorno anche la Pdl 131 “Azienda zero” e numerosi atti d’indirizzo. Mercoledì 6 è previsto lo svolgimento del sindacato ispettivo (9) e del question time (14). Martedì 5 si riuniscono le Commissioni: 9.30, Commissione Legalità per il parere sul Ddl 156 "Istituzione di un Organismo regionale per il controllo collaborativo (Orecol)"; 11.30, Commissione nomine; 14.30, quarta, informativa sulla gara d’appalto dell’ospedale di Novara; 16, seconda, sulle Pdl 74 e 125 “Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia”. (Rpi)