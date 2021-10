Suppletive Roma: alle ore 12 affluenza al 10,37 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle 12 di oggi è pari 10,37 per cento (21.077 votanti su 203.275 elettori) al collegio uninominale Lazio 1 - 11 (Roma - quartiere Primavalle). La contesa per esprimere un nuovo membro della Camera dei deputati è a sei: Andrea Casu (coalizione di centrosinistra e non solo Partito democratico, come precedentemente scritto), Pasquale Calzetta (coalizione di centrodestra), Giampaolo Bocci (Per l'Italia con Paragone Italexit), Luca Palamara (Palamara), Danilo Ballanti (Partito comunista), Giovanni Antonio Cocco (Partito liberale europeo - Sgarbi Rinascimento Italia). (Rin)