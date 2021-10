Vaccino: Figliuolo, aiuto di medici medicina generale e farmacisti per prosieguo campagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il prosieguo della campagna vaccinale anche con la terza dose "utilizzeremo i medici di medicina generale e i farmacisti, sono 22 mila i farmacisti che hanno ultimato il corso per vaccinatori e in più è in uscita una circolare per fare insieme il booster della terza dose e antinfluenzale. Ovviamente su base volontaria, mentre per gli over 65 è molto raccomandato". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, a "Che tempo che fa" su Rai3. (Rin)