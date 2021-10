© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono chiusi per oggi i seggi per eleggere un membro della Camera dei deputati nel collegio uninominale Lazio 1 - 11 (Roma - quartiere Primavalle). Alle 23 l'affluenza è pari al 33,52 per cento (68.119 votanti su 203.275 elettori). Il dato dell'affluenza alle 19 era del 26,80 per cento. Domani, dalle 7 alle 15, l'ultima giornata per recarsi a votare.(Rin)