Amministrative: Sibilia, trasformare comizio in pestaggio è criminale, solidarietà a De Pirro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al candidato del Movimento cinque stelle di Nardò nel leccese, Tiziano De Pirro, "aggredito ieri a pugni nel corso di un comizio in piazza che qualcuno ha trasformato in pestaggio, tutto il nostro supporto e incoraggiamento. All'autore di tanta violenza arriverà presto la Giustizia, nel mentre a Tiziano gli auguri di pronta guarigione. Trasformare le piazze in ring non è politica, è esercizio di criminalità". Lo afferma in una nota il sottosegretario all'Interno e parlamentare M5s, Carlo Sibilia. (Com)