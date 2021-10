Amministrative: Crippa (M5s), aggressioni a nostri rappresentanti, clima preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un nostro candidato alle Comunali di Nardó, Tiziano De Pirro, è stato brutalmente picchiato in occasione di un comizio. Una violenza fisica gravissima: De Pirro ha riportato la frattura di una mano e problemi a un orecchio. Nelle stesse ore, al termine della 'Notte della legalità', la nostra deputata Iolanda Di Stasio è stata aggredita da alcuni attacchini ad Afragola". Lo dichiara in una nota Davide Crippa, capogruppo del Movimento Cinque stelle alla Camera dei deputati. "Il clima a ridosso del voto è preoccupante. La mia solidarietà al nostro candidato, alla deputata e ai militanti del Movimento che in queste ore sono stati bersaglio di atti di violenza. Una violenza che non ci fermerà", conclude. (Com)